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بالبخور وإطلالة عربية.. جورجينا تحتفل باليوم السعودي

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 22:29 قراءة: 0 د, 27 ث
      
احتفلت جورجينا باليوم الوطني السعودي بإطلالة عربية، حيث اختارت الزي العربي الخاص بالنساء وهي "العباءة"، وشاركت الطقوس الخاصة بهذا اليوم ومنها شرب القهوة وإشعال البخور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات لجورجينا، شريكة قائد نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي العباءة الخضراء وتستمتع بالقهوة العربية ورائحة البخور وذلك خلال تسوقها في بعض المتاجر في الرياض.

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