بالبخور وإطلالة عربية.. جورجينا تحتفل باليوم السعودي

جورجينا تحتفل باليوم الوطني السعودي بالعباءة والبخور والقهوة العربية 🇸🇦💚 pic.twitter.com/M66GbI3cVP — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) September 23, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات لجورجينا، شريكة قائد نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي العباءة الخضراء وتستمتع بالقهوة العربية ورائحة البخور وذلك خلال تسوقها في بعض المتاجر في الرياض.