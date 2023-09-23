وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عن 98 عاماً

توفي الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو، عن عمر يناهز 98 عاماً في أحد مستشفيات روما، حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية.



وشغل الرئيس السابق رئاسة دولة إيطاليا لأكثر من 8 سنوات ونصف السنة بين عامي 2006 و2015، وامتدت مسيرته السياسية على مدى أكثر من ستة عقود.





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وبعد أن دخل البرلمان لأول مرة في عام 1953، أصبح نابوليتانو عضواً في مجلس الشيوخ الإيطالي مدى الحياة بعد رئاسته، وظل ناشطاً سياسياً في السنوات التي تلت ذلك.



وقدّمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني «أحر تعازي» حكومتها لعائلة نابوليتانو.



وقال الرئيس الحالي للبلاد سيرجيو ماتاريلا، إن نابوليتانو قاد «معارك مهمة من أجل التنمية الاجتماعية والسلام والتقدّم في إيطاليا وأوروبا».



وفي برقية وجّهها إلى أرملة نابوليتانو، أشاد البابا فرنسيس برجل وصفه بأنه كرّس حياته المهنية للحفاظ على «الوحدة والوئام» في بلاده.