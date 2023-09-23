Babnet

وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عن 98 عاماً

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 11:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
توفي الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو، عن عمر يناهز 98 عاماً في أحد مستشفيات روما، حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية.

وشغل الرئيس السابق رئاسة دولة إيطاليا لأكثر من 8 سنوات ونصف السنة بين عامي 2006 و2015، وامتدت مسيرته السياسية على مدى أكثر من ستة عقود.

...

وبعد أن دخل البرلمان لأول مرة في عام 1953، أصبح نابوليتانو عضواً في مجلس الشيوخ الإيطالي مدى الحياة بعد رئاسته، وظل ناشطاً سياسياً في السنوات التي تلت ذلك.

وقدّمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني «أحر تعازي» حكومتها لعائلة نابوليتانو.

وقال الرئيس الحالي للبلاد سيرجيو ماتاريلا، إن نابوليتانو قاد «معارك مهمة من أجل التنمية الاجتماعية والسلام والتقدّم في إيطاليا وأوروبا».

وفي برقية وجّهها إلى أرملة نابوليتانو، أشاد البابا فرنسيس برجل وصفه بأنه كرّس حياته المهنية للحفاظ على «الوحدة والوئام» في بلاده.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273748


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-23
27°-21
27°-19
27°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*