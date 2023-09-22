Babnet

" سويسرا تحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 06:39 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - أقر البرلمان السويسري قانونا يحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.

جاء ذلك وفق ما أفادت به "بلومبرغ" اليوم الخميس، حيث أقر البرلمان عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك ذلك الحظر.

...

وقد تم الترويج لهذا القانون من قبل حزب الشعب السويسري المحافظ، فيما تشير الوكالة إلى أن مسلمي البلاد انتقدوه خلال المناقشات.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273665


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 22 سبتمبر 2023 | 7 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:40
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet33°
24° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
28°-23
27°-21
26°-20
27°-20
  • Avoirs en devises
    26474,6

  • (21 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 sept)   759,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*