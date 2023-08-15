ليبيا: اندلاع اشتباكات في طرابلس وتعليق الرحلات الجوية في مطار المدينة الرئيسي

فرانس 24 - قال سكان، إن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر من مساء الإثنين، مما تسبب في تعليق الرحلات الجوية إلى مطار المدينة الرئيسي، وذلك بعد أنباء عن القبض على قائد كبير بأحد الفصائل المسلحة على يد فصيل منافس.



وقال أحد سكان حي الفرناج: "سمعنا إطلاق نار استمر حوالي ساعتين ولا نعرف ماذا سيحدث. نخشى على سلامتنا".





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وقالت وسائل إعلام محلية ومصدر في اللواء 444، إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب احتجز محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي يسيطر على جزء كبير من طرابلس في مطار معيتيقة.



وأفادت مصادر في مطار معيتيقة، بأن جميع الرحلات من المطار وإليه حولت إلى مصراتة، على بعد 180 كيلومترا إلى الشرق.



ومن شأن استمرار القتال بين الفصيلين، وهما أكبر قوتين مسلحتين في العاصمة، أن يشكل مخاطر كبيرة.



واشتباكات الإثنين، هي بالفعل أسوأ اشتباكات تشهدها طرابلس منذ شهور، على الرغم من اندلاع أعمال عنف من حين لآخر بين فصائل مسلحة في أجزاء أخرى من شمال غرب ليبيا في الأسابيع الماضية.



ولم تنعم ليبيا بقدر يذكر من السلام أو الأمن منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وانقسمت في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متحاربة. وتوقفت أعمال القتال الرئيسية منذ وقف إطلاق النار في عام 2020، لكن لا يوجد مؤشر على حل سياسي دائم.



وأظهر مقطع مصور منشور على الإنترنت، قال شاهد على الاشتباكات إنه حقيقي، قذيفة نارية تمر أمام مبنى سكني وسط دوي الطلقات نارية.



وقال صحفي من رويترز في ضاحية عين زارة قرب مكان الاشتباكات، إن مسلحين أغلقوا طريقا رئيسيا في المنطقة.



فرانس 24/ رويترز