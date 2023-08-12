لماذا تقف تشاد على الحياد في أزمة النيجر؟

وكالات - مع ترقب قرع طبول عمل عسكري هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ضد النيجر، ترفض تشاد المشاركة، خشية أن يعطي ذلك المعارضة فرصة لشن حرب على إنجامينا.



وأعلنت عدة دول جاهزيتها للتدخل العسكري مع "إيكواس"، وإعداد قواتها، ومنها كوت ديفوار، رغم حديث التكتل عن تفضيله الحل السلمي.





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