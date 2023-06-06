الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة في تاريخها

انتخبت الجزائر اليوم الثلاثاء بنيويورك، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.
وقد حصلت الجزائر على 184 صوتا من أصل 192 صوتا خلال القيام بعملية التصويت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد حصلت الجزائر على 184 صوتا من أصل 192 صوتا خلال القيام بعملية التصويت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 جانفي 2024 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
إضافة إلى الجزائر، تم انتخاب كذلك كلا من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.
يذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.
الرئاسة الجزائرية: انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الأمن يعكس احترام المجتمع الدولي للرئيس تبون
أكد بيان للرئاسة الجزائرية أن “انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن يعكس الاحترام والتقدير التي يحظى بهما الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدولي وعرفانه لمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين”.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية عقب انتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجس الأمن الدولي:
تقديراً لدورها المحوري في منطقتها، تم انتخاب الجزائر اليوم، في الجولة الأولى وبأغلبية ساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمدة سنتين بدأ من 1 جانفي 2024 وذلك، على اثر تصويت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
إن هذا الانتخاب الذي يمثل مكسبا ثمينا يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادنا، يعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من قبل المجتمع الدولي، وعرفانه لمساهمته في إحلال السلم والأمن الدولي. ويؤكد هذا النجاح الدبلوماسي وبوضوح، عودة الجزائر الجديدة إلى الساحة الدولية ويؤيد رؤية ونهج رئيس الجمهورية للحفاظ على السلم والأمن في العالم على أساس التعايش السلمي والتسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في اطار السياسة الخارجية لبلادنا التي تستمد مبادئها وقيمها ومثلها من ثورتنا التحريرية المجيدة.
بعد أن تولت الجزائر رئاسة قمة جامعة الدول العربية بنجاح كبير، يضفي هذا الانتخاب في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين، على بلادنا، مسؤولية خاصة متمثلة في المساهمة في مسار صنع القرار الدولي، وهي فرصة متجددة لبلادنا لإعادة تأكيد مبادئها وقيمها وتبادل رؤيتها بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين.
إن الجزائر، التي تتطلع إلى الإسهام في عمل مجلس الأمن، تحت القيادة الحكيمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عازمة على تركيز جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتنشيط العمل متعدد الأطراف المتجدد مع تقوية الشراكات الرئيسية بالإضافة إلى تعزيز مبادئ وقيم عدم الانحياز ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتعزيز مشاركة النساء والشباب في هذه الجهود الدولية.
كما ستحرص الجزائر على إسماع صوت الدول العربية والأفريقية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن.
وتغتنم الجزائر هذه المناسبة السعيدة لتُعرب عن خالص شكرها وعميق عرفانها لكل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي نظير تبنيها الثمين ورعايتها السخية لترشيحها. كما تجدد التأكيد على عزمها الثابت والهادف على الدفاع عن القضايا العادلة لفضاءات انتمائها هذه وإلى ترقية جميع تطلعاتها وأمالها داخل مجلس الأمن.
كما تتوجّه الجزائر بنفس آيات الشكر والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ميزتها بوضع ثقتها فيها وأحاطتها بالدعم والسند لتمكينها من الانضمام إلى هذه الهيئة المركزية التي أسندت إليها المهمة الثقيلة والنبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
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