الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة في تاريخها

انتخبت الجزائر اليوم الثلاثاء بنيويورك، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.



وقد حصلت الجزائر على 184 صوتا من أصل 192 صوتا خلال القيام بعملية التصويت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.





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