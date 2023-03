NON, La Tunisie ne s'effondrera pas

Malgré tout ce qu’elle subit depuis 12 ans , malgré des difficultés réelles ,la Tunisie ne s’est pas effondrée , grèves sauvages , sit-ins , désordre et anarchie , n’ont pas eu raison de notre économie.





La Tunisie , probablement le pays le plus résilient au Monde.





Ce qui m’intrigue c’est l’hypocrisie de nos alliés Occidentaux , qui se font prier pour nous assister , et font des caprices avant de se décider à nous prêter de l’argent , drôle d’attitude vis-à-vis d’un pays ami , solvable , et qui à ma connaissance n’a jamais été en défaut de paiement.





Ils ne sont même pas foutus d’exiger de notre gouvernement de remettre en route tous les secteurs de l’économie , comme le phosphate , et de les faire tourner à plein régime, même pas foutus d’exiger que la Tunisie mette en place l’OPENSKY , en l’absence duquel l’économie perd des précieux points de croissance chaque année..



Autant de « réformes » qui ne coûteront rien et seront applicables immédiatement , avec la garantie de retombées positives et massives à brève échéance.



Même pas foutus d’exiger que la Tunisie ait recours aux moyens et outils qui lui permettront de s’en sortir par elle-même.



Même pas foutus d’aller droit à l’ESSENTIEL et au PLUS SIMPLE.





Pourtant même les USA ont connu des SHUTDOWN ces dernières années , même des pays parmi les plus riches ont une dette bien plus élevée en pourcentage de leur PIB , et seraient condamnés à la banqueroute sans les prêts récurrents et massifs.

La Tunisie continue à enregistrer de la croissance et n’a pratiquement jamais connu la récession , à l’exception de la première année de COVID , mais ça c’est valable pour toute la planète , et peut-être une fois lors des premières années de la révolution .





La Tunisie a constamment et systématiquement vu ses échanges extérieurs se développer , et n’ont jamais été aussi élevés qu’aujourd’hui , même exprimés en dollars ou en euros.



Un Tunisien importe plus par exemple qu’un Marocain , et exporte encore bien plus par tête d’habitant , le taux de couverture des importations par les exportations est donc beaucoup plus élevé en Tunisie , ce qui n’empêche pas les Occidentaux de faire croire que le Maroc est beaucoup plus développé que la Tunisie , ce qui est faux.

Malgré un environnement beaucoup plus calme et favorable au Maroc , et après 12 ans de sabotage et de désordre en Tunisie , MALGRE LA DEVALUATION DE 40% DU DINAR depuis la révolution ,c’est seulement en 2022 que le Maroc a réussi à rattraper la Tunisie en termes de PIB par habitant , toujours en dollars ou en euros.



Alors cessons de pleurnicher , allons droit vers l’essentiel et prenons conscience des atouts de notre pays et de sa force de résistance.



Retroussons nous les manches une bonne fois pour toutes.