بالفيديو.. تحطم طائرة عسكرية فوق منطقة سكنية في كولومبيا

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 06:14 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، تحطم مروحية عسكرية كانت تقلّ أربعة جنود، بعد ظهر الأحد، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط المروحية من السماء وعلى الأشجار، في منطقة كويبدو في عاصمة تشوكو، غربي كولومبيا.


ولم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية بعد، إلا أن مسؤولين قالوا إنها كانت تقوم بعملية إمداد جوي.

وأعطى الرئيس بيترو أوامره للسلطات بالتحقيق فورا في أسباب الحادث، حسبما ذكر في منشور على حسابه في "تويتر".

وصرّح قائد قوة المهام المشتركة، هيكتور ألفونسو كانديلاريو، لوسائل إعلام محلية أن الحادث تسبب بإحراق الطائرة بالكامل، وذلك بعد أن اصطدمت بالأرض، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263597



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاعتدال الربيعي
الاثنين 20 مارس 2023 | 28 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:59 18:33 15:53 12:34 06:24 04:57
Babnet
13°
 Babnet19° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1218°-1019°-920°-925°-11
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    