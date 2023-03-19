الأسد يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية

الأسد يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية

Publié le Dimanche 19 Mars 2023 - 11:44 قراءة: 1 د, 2 ث
      
وكالات - وصل الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها عقيلته.

وبحسب بيان الرئاسة السورية، كان في استقبال الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ورافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيبا بالزيارة.

ثم توجه الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ولدى وصول موكبه لقصر الوطن جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأسد إلى منصة الشرف وعزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسيادته.

وكان في استقبال الرئيس الأسد، طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

ويرافق الأسد وفد يضم عددا من الوزراء منهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، ووزير الإعلام، ومعاون وزير الخارجية، والقائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.

كما ستلتقي السيدة الأولى أسماء الأسد مع "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263562



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 19 مارس 2023 | 27 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:32 15:53 12:34 06:25 04:59
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1220°-1118°-1119°-920°-9
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    