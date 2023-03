Partout dans le monde, la colère monte contre les institutions de microfinance

Amine BEN GAMRA (*)



La microfinance dsigne la mise en place de financements spcifiques en faveur des populations marginalises, dmunies et non bancables en vue de leur permettre de crer des activits gnratrices de revenus et damliorer leurs conditions de vie. La microfinance est donc conue comme un prcieux outil dinclusion conomique, de rduction de la pauvret et des ingalits et par suite de renforcement du tissu conomique.

Toutefois, la crise lie la pandmie de Covid-19 a augment les risques de surendettement pour les 140 millions de microemprunteurs dans le monde, dont 80 % sont des femmes. Leur encours est estim 124 milliards de dollars (103,9 milliards deuros).

Partout dans le monde, la colre monte contre les institutions de microfinance. Dans le nord-est de lInde, des milliers de femmes ont manifest contre lharclement des organismes de microcrdits. Certaines ont mme demand symboliquement aux autorits la permission de se donner la mort pour chapper leurs cranciers Dans le nord du Kirghizistan, plusieurs dizaines de femmes portant des foulards noirs, la couleur du deuil, se sont barricades dans un btiment de ladministration avec des bidons dessence, et ont menac dy mettre le feu si leurs cranciers ne leur offraient pas un peu de rpit. Au Sri Lanka, dautres femmes sont descendues dans la rue, en mai, pour rclamer laide du gouvernement contre lesclavage du microcrdit.

En effet, la plupart des usagers du microcrdit travaillent dans le secteur informel, or celui-ci a t le plus svrement touch par la crise. Les emprunteurs, privs de revenus, se sont enfoncs dans le surendettement des niveaux alarmants. Une vaste enqute mene entre juillet et novembre 2022 dans vingt et un pays, auprs de 18 000 clients de la microfinance, rvle que 84 % dentre eux ont vu leur situation financire se dgrader. Prs du tiers deux ont t contraints demprunter de largent des proches ou des usuriers, voire de vendre des terres ou dautres actifs pour rembourser leurs dettes.

Pour liminer ce risque la microfinance devrait sinsrer harmonieusement dans une approche globale et intgre de tout un processus de dveloppement comportant en outre la sensibilisation/information, la formation/apprentissage, le soutien et laccompagnement en vue de la russite des activits gnratrices de revenus et des microprojets, ce qui confre linclusion une finalit sociale, en plus de sa dimension conomique.



