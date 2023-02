Cest quoi le crowdfunding ?



Le crowdfunding est un outil de collecte de fonds fonctionnant sur une plateforme internet et permettant un ensemble de contributeurs de choisir collectivement de financer directement et de manire traable des projets bien dtermins. Ainsi, il permet de fournir le financement ncessaire aux projets et aux socits en vue de promouvoir l'investissement, l'entrepreneuriat, la crativit et l'innovation.





Ce mcanisme pourrait jouer un rle important dans la cration de nouvelles opportunits pour les entrepreneurs sociaux et peut mme tre un outil de relance important. Il pourrait contribuer la relance de lactivit grce aux allis des porteurs de projets, en dynamisant le tissu conomique, national et local et en boostant les startups, les entreprises et la cration demplois.

Le crowdfunding propose un nouveau type de lien social crateur de valeur et dplace le centre de gravit du financement. Nous basculons dans un environnement numrique, o nous assistons au dveloppement exponentiel de solutions alternatives de financement sappuyant sur les internautes, que cela soit le modle bas sur le don, le prt ou les investissements.





Les trois mtiers du crowdfunding





Il y a trois principaux outils de financement sur le crowdfunding, savoir les dons, les prts et les investissements (crowdequity). Ces trois mtiers du crowdfunding vont couvrir chaque phase du dveloppement de lentreprise ou de la startup.

Ainsi pour dmarrer leurs projets, les startuppeurs utilisent beaucoup le crowdfunding par les dons. Cest un outil qui va, entre autres, les aider tester le march compos dun cercle de personnes proches et moins proches. Si le produit connat un succs sur une plateforme de crowdfunding par dons, cela va permettre au porteur du projet de se servir de sa russite pour prsenter des garanties auprs des banques et accder au financement classique.

Le crowdfunding par prt va couvrir la phase suivante du dveloppement de la startup pour financer, essentiellement, le fonds de roulement.

Enfin, le crowdequity consiste en un financement participatif par investissement o les contributeurs vont pouvoir avoir des parts dans lentreprise ou la startup. Il sagit dune leve de fonds un peu plus consquente par rapport aux deux premiers outils.





Le Crowdfunding en Tunisie





En Tunisie, le Crowdfunding, que lon appelle galement financement participatif, fait depuis 2020 ses premiers pas avec la loi n 2020-37 du 6 aot 2020, relative au Crowdfunding. les investissements. Cependant ladite loi ne serait pas entre en vigueur dans la mesure o sur plusieurs de ses aspects, lapplication de la loi est tributaire de la promulgation dun dcret dapplication. Il en rsulte donc que la loi relative au Crowdfunding nest pas tout de suite applicable et quil va falloir attendre la promulgation des dcrets dapplication pour la voir produire ses effets escompts.

Ce silence et report indtermin de la mise en uvre de loi relative au Crowdfunding risque de freiner et compliquer une pratique mergente de cette activit dans notre cher pays.





Amine BEN GAMRA

Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie