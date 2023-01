Amine BEN GAMRA (*)



Actuellement en Tunisie, les indicateurs montrent que les rserves de change risquent lpuisement dans la priode venir en labsence de revenus suffisants pour maintenir la stabilit de ces rserves des niveaux srs.



Labsence de financements extrieurs incitera incontestablement les autorits tunisiennes utiliser les rserves de change pour viter des scnarios de dfaut de paiement des dettes extrieures, sachant que les rserves de change risquent de chuter un niveau inquitant avant la fin du premier semestre.



Le risque de dfaut de paiement est trs probable mesure que les devises se dprcient et que les charges de remboursement montent en flche.

Il est probable que les pressions vont sintensifier avec la fin du premier trimestre de lanne 2023 avec les chances de paiement des dettes extrieures, compte tenu du dficit budgtaire actuel estim 8 milliards de dinars. En effet, la Tunisie doit payer environ 16 milliards de dinars de dette en principal seulement au cours de lanne 2023.



Le pays est au fond du trou. Dans une telle situation, la premire chose faire est darrter de creuser. Or, en Tunisie, au lieu de rflchir comment en sortir, nous creusons plus vite.



Il est ncessaire que les Tunisiens et dautres acteurs proposent un plan qui sorte la Tunisie de sa gestion conomique dAncien Rgime, dans lequel les nuds gordiens entre lÉtat et le secteur priv sont coups. Sans une telle rflexion stratgique, la faillite de la Tunisie est inluctable, et elle fera mal, trs mal la gopolitique dune Europe en guerre et en rcession gravissime. De nouvelles turbulences en Tunisie, alors que le pays ne parvient pas se rformer et tombe dans une pauvret encore plus grande, ne feraient quacclrer le rtrcissement stratgique dj vident dans les relations entre lUE et les pays du Maghreb.



En Tunisie, o lÉtat, aussi faible soit-il, est debout, une rponse financire unie et gnreuse pourrait tre le geste stratgique le plus intelligent que lUE puisse offrir, un geste qui vitera des politiques encore plus douloureuses et coteuses dans quelques annes.

Mais cela doit se faire dans le contexte dun monde qui se remet de la Covid-19 et qui a vu les niveaux dendettement augmenter considrablement. La reprise dans les marchs mergents est beaucoup plus faible que dans les pays riches o le rebond conomique est plus fort. Les pressions inflationnistes remettent en question les politiques montaires des pays riches, qui sattendent des taux dintrt plus levs. Dans les conomies mergentes, les niveaux dendettement sont insoutenables et le prsident de la Banque mondiale lui-mme a mis en garde contre des dfauts de paiement dsordonns.

Notre pays a dj montr, par la pass,quil tait capable de passer dune situation de crise larve une autre propice au dveloppement: ce fut le cas au lendemain de lindpendance en 1956, avec le plan dajustement structurel convenu avec le FMI en 1986 et qui sest rapidement traduit par une reprise de la croissance conomique allant de 5 7 % au cours des annes 1990-2010.



Bien en tendu, il a fallu pour cela un Etat fort, une stabilit politique toute preuve et une grande discipline financire.

Les partis qui ne sexpriment pas sur les intrts rels du pays ou ne dfendent pas les groupes sociaux noffrent pas de vritable dbat.





* Amine BEN GAMRA

Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie