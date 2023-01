L’année 2023 va être impactée par les divers événements survenus en 2022.

Amine BEN GAMRA (*)



Flambée des prix, guerre, hausse des taux, réchauffement climatique…, l’économie mondiale a finalement subi une succession de crises aggravées par l’invasion russe en Ukraine, laissant présager une difficile année 2023.



2022 restera l’année des polycrises: des chocs hétérogènes qui interagissent, rendant l’ensemble accablant.

Le monde n’a pas connu une situation aussi compliquée depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Inégalée depuis les années 1970-80, l’inflation pousse des millions de ménages de pays développés dans la précarité et menace ceux des pays pauvres d’une misère accrue.

Pour Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, l'année qui vient de s'ouvrir sera plus difficile que celle qui s'est terminée. Les Etats-Unis pourraient éviter la récession mais la moitié de l'UE sera en récession, selon elle. Avec le bond du Covid en Chine, les deux prochains mois seront difficiles.

Cette fois, des recessions de part et d’autre de l’Atlantique tireraient vers le bas l’économie mondiale. Sa croissance pourrait être inférieure à la prévision d’octobre de 2,7 % du FMI, son niveau le plus faible depuis 2001 - excepté la crise financière de 2008 et celle de la pandémie de Covid en 2020.



Pour la Banque mondiale, le PIB de la planète ne progresserait que de 1,9 %, un niveau dangereusement proche d’une récession mondiale, selon son président, David Malpass.

En Tunisie, le gouvernement qui, par dogmatisme, n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter les catastrophes à venir. Et comme si ces problèmes n’étaient pas suffisamment sérieux, tout porte à croire que la réponse des dirigeants politiques transformera un contexte grave en une situation encore plus catastrophique.





