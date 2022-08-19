المغرب.. استدعاء دبلوماسيين تعرضوا لـ "فخ مومسات" في كولومبيا


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 20:30قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - استدعت الخارجية المغربية ثلاثة من دبلوماسييها العاملين في كولومبيا كانوا تعرضوا للسرقة والضرب بعد السقوط في "فخ مومسات" بكولومبيا.


ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مديرة الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين في الوزارة نجلاء بنمبارك، أن الوزير ناصر بوريطة، استدعى المعنيين إلى الرباط بشكل فوري، كما أمر بإخضاعهم إلى مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية بالرباط.

وأضافت المسؤولة نفسها أن وزير الشؤون الخارجية قرر فتح تحقيق من أجل الوقوف على ملابسات وحيثيات الواقعة، لتحديد الإجراءات القانونية المناسبة الواجب تطبيقها.


وكانت الصحافة الكولومبية تناولت تعرض دبلوماسيين مغاربة للسرقة من عاملات جنس بمقاطعة "نافار"، شمال العاصمة الكولومبية، إذ قاموا باستدعائهن قبل أن يتعرضوا للتخدير والسرقة.
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وكشفت الشرطة الكولومبية أن المعنيين ثلاثة أفراد، تعرفوا على عاملات الجنس عبر أحد المواقع المتخصصة، قبل أن يتم اللقاء ويفقدوا الوعي جراء تناول "حبة منومة".



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