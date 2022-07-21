انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان عن "السيل الشمالي-1"

وكالات -

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وبحلول الساعة 06:40 بالتوقيت العالمي، تراجعت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس المقبل في مركز TTF في هولندا بنسبة 6.5%، إلى 1532 دولارا لكل ألف متر مكعب.وتم اليوم استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر مسار "السيل الشمالي-1"، بعد الانتهاء من أعمال صيانة خطط لها مسبقا. ووفقا لما ذكرته شركة "نورد ستريم" (Nord Stream AG) المسؤولة عن خط الأنابيب هذا فإنه يجري ضخ 40% من الاستطاعة الكلية لخط الأنابيب هذا.وتوقف ضخ الغاز عبر المسار "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز بين روسيا وألمانيا تم مده عبر قاع بحر البلطيق) من 11 وحتى 21 يوليو الجاري وذلك بسبب أعمال صيانة دورية.