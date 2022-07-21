استئناف إمدادات الغاز بين روسيا وألمانيا عبر أنبوب "نورد ستريم" بعد أعمال صيانة

فرانس 24 -

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أُعيد تشغيل أنبوب غاز "نورد ستريم" الذي يربط بين روسيا وألمانيا الخميس بعد أعمال صيانة استمرت عشرة أيام.وصرح ناطق باسم مجموعة "نورد ستريم" لوكالة الأنباء الفرنسية أن الأنبوب "يعمل"، لكن من دون كشف كمية الغاز التي تتدفق.وساد قلق في أوروبا بشأن إعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 1" بعد الصيانة السنوية، واستعدت حكومات لتخفيضات أخرى محتملة للإمدادات.وقال متحدث لرويترز إن الاستئناف قد يستغرق عدة ساعات. وأظهرت بيانات من جاسكيد لتشغيل خطوط الأنابيب الخميس أن تدفقات الغاز في "نورد ستريم 1" عبر نقطة اتصال أوبال ونقاط اتصال نيل ارتفعت.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز