غلق تطبيق "نبض" في مصر بعد تعرضه للاختراق ونشر أخبار كاذبة

وكالات -

وكشفت قناة "إكسترا نيوز" عن "اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه"، لافتة إلى أن "الأجهزة المعنية تقوم بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع".و"نبض" هو تطبيق مجاني يقدم الأخبار من مصادر مختارة من قبل المستخدم، كالأخبار المحلية والعالمية والسياسية.