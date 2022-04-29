غلق تطبيق "نبض" في مصر بعد تعرضه للاختراق ونشر أخبار كاذبة


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 23:25 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - أفاد الإعلام المصري بأنه تم إغلاق تطبيق "نبض" في البلاد، بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة من خلاله.


وكشفت قناة "إكسترا نيوز" عن "اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه"، لافتة إلى أن "الأجهزة المعنية تقوم بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع".

و"نبض" هو تطبيق مجاني يقدم الأخبار من مصادر مختارة من قبل المستخدم، كالأخبار المحلية والعالمية والسياسية.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245464



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 30 أفريل 2022 | 29 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:24 05:27 03:50
Babnet
15°
 Babnet22° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1521°-1223°-1324°-1328°-14
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   