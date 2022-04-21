رئيس أركان الجيش: الجزائر تعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدود البلاد

وكالات -

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قام بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البرية".وأضافت أن الفريق شنقريحة صرح بأن الجيش يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية التي من شأنها رفع تحديات الدفاع وأداء مهامه على الوجه الأمثل.وأكد الفريق عزم الجيش الجزائري تجسيد البرنامج على أرض الواقع والذي ينبثق من قناعة راسخة أن الجزائر أكبر من مجرد رقعة جغرافية وإنما هي وجود حضاري ضارب في أعماق التاريخ وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس.