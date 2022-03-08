اليابان تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 06:13قراءة: 0 د, 50 ث
      
وكالات - أعلنت وزارتا خارجية اليابان وأستراليا عن حزمة جديدة إضافية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

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وبحسب البيان، فرضت عقوبات جديدة على 20 مواطنا روسيا و12 بيلاروسيا، ومؤسستين روسيتين و12 منظمة بيلاروسية. إضافة إلى فرض حظر على التصدير لوزارة الدفاع في بيلاروس بما في ذلك القوات المسلحة، وكذلك المنظمات المشاركة في أنشطة الاستخبارات.

وفرضت اليابان أيضا حظرا على تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا في إطار الحزمة الجديدة من العقوبات.
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وطالت العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، و3 نواب لرئيس الإدارة الرئاسية، هم أليكسي جروموف، ودميتري كوزاك، وسيرجي كيرينكو، ورئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، ورجال الأعمال بوريس روتنبرغ، وأليشر عثمانوف، والصحافي فلاديمير سولوفيوف وآخرين.

كما تم فرض عقوبات شخصية على فيكتور وديمتري لوكاشينكو، والسكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروس ناتاليا إيسمونت، ووزير الشؤون الداخلية في بيلاروس إيفان كوبراكوف وآخرين.

وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت مطلع شهر مارس الحالي عقوبات طالت 49 شركة ومؤسسة روسية، بما في ذلك مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت"، و"روستيخ"، وجهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات الخارجية وعددا من المسؤولين في القيادة الروسية.

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