"يورو 2020".. إيطاليا تواصل عروضها القوية وتضمن التأهل لدور الـ16

حجزت إيطاليا أول مقاعد دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" إثر تغلبها على سويسرا بثلاثة أهداف نظيفة، الأربعاء، في ثاني جولات المجموعة الأولى، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.وبدأت إيطاليا المباراة بقوة واستطاعت الوصول إلى شباك خصمتها عند الدقيقة 26 بهدف أحرزه لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي بعدما تابع كرة عرضية من دومينيكو بيراردي، داخل الشباك السويسرية.وظل الطليان الطرف المُسيطر على أجواء اللقاء، وتقدموا بهدف ثان جاء عن طريق المتألق لوكاتيلي، الذي سدد كرة قوية سكنت مرمى يان سومير حارس منتخب سويسرا في الدقيقة 52.الأفضلية الواضحة والمطلقة للمنتخب "الأزوري" أسفرت عن هدف ثالث سجله المهاجم تشيرو إيموبيلي مع حلول الدقيقة 88 بتسديدة أخرى بعيدة استقرت عن يمين الحارس.وبهذا عادت إيطاليا لتتربع على صدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، بعدما خسرتها لساعات قليلة لصالح ويلز التي تغلبت على تركيا بهدفين دون مقابل ووصلت للنقطة الرابعة بالمركز الثاني.بالمقابل توقف رصيد سويسرا عند نقطة واحدة تحتل بها المركز الثالث، ثم تأتي تركيا رابعا بدون أي نقطة.