مينيابوليس تدفع 27 مليون دولار تعويضا لعائلة جورج فلويد

الأناضول -



جراء قتله على يد شرطي أمريكي في مايو الماضي، وفق بيان لمجلس المدينة

أعلن مجلس مدينة مينيابوليس، الجمعة، التوصل إلى تسوية مع عائلة جورج فلويد، الأمريكي ذي الأصول الإفريقية الذي لقي مصرعه على يد شرطي.وقال مجلس المدينة، في بيان، إنه سيدفع "تسوية بقيمة 27 مليون دولار تمنح عائلة جورج فلويد تعويضا عن قتله على يد شرطي أمريكي في مايو/ أيار الماضي".وجاء القرار بناء على تصويت من أعضاء المجلس، ينص أيضا على دفع 500 ألف دولار لأحد جيران فلويد، الذي لجأ إليه الأخير قبل أن يتم اعتقاله.وفي السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن محامين، لم تسمهم، قولهم إن عائلة فلويد "وافقت على التعويض".