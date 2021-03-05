القاهرة تتابع مقتل مصري وإصابة آخر برصاص مواطن سعودي

الأناضول -

أعلنت القاهرة، الجمعة، التنسيق مع بعثة بلادها الدبلوماسية لدى الرياض، لمتابعة التحقيقات في حادث مقتل مصري وإصابة آخر برصاص مواطن سعودي.وقالت وزارة الهجرة في بيان، إن الوزيرة نبيلة مكرم تواصلت مع السفارة المصرية بالسعودية، لمتابعة كافة التفاصيل القانونية للتحقيقات الأولية في حادث مقتل مواطن يدعى عشري محمد حسن، وإصابة نجل شقيقه حسين سامي محمد حسن، بعيارات نارية.ولفتت الوزارة إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على مطلق النار، حيث يخضع للتحقيق حاليا.وأوضحت أن سبب الحادث، الذي وقع اليوم، هو وقوع خلاف بين مواطن سعودي والمجني عليه ونجل شقيقه، على خلفية نقل الأخيرين شحنة خضروات لصالح الأول.ولفتت إلى أنها تتابع الحالة الطبية للمواطن المصاب، حيث استقرت حالته، ويوجد حاليا في مستشفى حكومي بالرياض.فيما نقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية (خاصة) عن مصادر مقربة من المجني عليه، قولهم إن "المواطن السعودي أطلق 5 أعيرة نارية من سلاحه الخاص على العامل المصري، ما أدى إلى إصابته في الصدر والكتف والفخذ والتسبب في وفاته".وكشفت المصادر أن "القتيل ونجل شقيقه يعملان في أسواق العويس بمدينة الرياض، ووقع خلاف مع المتهم السعودي بسبب الأجرة على نقل الخضروات".