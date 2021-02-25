مانشستر سيتي يهزم مونشنغلادباخ ويقترب من ربع نهائي الأبطال

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين دون مقابل، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.وبدأ السيتي الشوط الأول بضغط هجومي عالي وسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل، الأمر الذي أثمر عن هدف أول جاء برأسية من البرتغالي برناردو سيلفا عند الدقيقة 29.وبالمقابل عجز مونشنغلادباخ عن خلق أي فرصة خطيرة على مرمى السيتي، منهيًا الـ 45 دقيقة الأولى متأخرًا على ميدانه.وواصل الـ "سيتيزن" أفضليته المطلقة في الشوط الثاني، وتمكن فريق المدرب بيب غوارديولا من تسجيل هدف ثان في الدقيقة 65، من تمريرة عرضية قدمها برناردو سيلفا إلى زميله البرازيلي غابرييل خيسوس، الذي أسكنها الشباك بتسديدة مباشرة.وبات مانشستر سيتي بهذا الانتصار في طريق مفتوح نحو مواصلة مشواره الأوروبي، إذ يلزم بوروسيا مونشنغلادباخ الفوز على ملعب "الاتحاد" بنتيجة تفوق ثلاث أهداف نظيفة في لقاء الإياب يوم 16 الشهر القادم، لتجنب الإقصاء من أمام متصدر الـ "بريميرليغ".والجدير بالذكر أن لقاء الذهاب أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بدلا من "بوروسيا بارك"، بسبب قيود السفر التي تضعها السلطات الألمانية على القادمين من إنجلترا، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.