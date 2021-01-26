أول محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن

الأناضول -

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، أول محادثة هاتفية بينهما، بعد تولي الأخير منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.جاء ذلك بحسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن بيان الكرملين، مساء اليوم.وذكر البيان أن بوتين هنأ بايدن "بمناسبة توليه العمل في منصب الرئيس الأمريكي"، وأن كلاهما أكدا ارتياحهما بالتوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة "ستارت 3".وأضاف أن الرئيسين "أعربا عن ارتياحهما من تبادل المذكرتين الدبلوماسيتين بصدد التوصل إلى اتفاق حول تمديد معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية".وأوضح البيان أن بوتين وبايدن تطرقا إلى "فرص التعاون في مكافحة المشكلة الحادة التي تمثلها جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى مجالات أخرى بما في ذلك القطاع التجاري الاقتصادي".وذكر أن فحوى المكالمة تناولت "الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من اتفاق السموات المفتوحة، وقضية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتسوية في أوكرانيا، وكذلك المبادرة الروسية بشأن عقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة يومية إن، بايدن تحدث مع بوتين عن القلق الأمريكي إزاء بعض الأنشطة الروسية منها معاملة المعارض المعتقل، أليكسي نافالني.وأضافت أن من الموضوعات التي تناولها الزعيمان اقتراح بايدن تمديد معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة النووية مع روسيا لـ5 سنوات، ودعم واشنطن "القوي" لسيادة أوكرانيا على شبه حزيرة القرم.وأعلن البيت الأبيض، الخميس، عزم الرئيس جو بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" لمدة 5 أعوام، وهو خطوة رحبت بها روسيا والأمم المتحدة.وتعثرت المشاورات الروسية الأمريكية بشأن تمديد المعاهدة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وينتهي سريان المعاهدة في 5 فبراير/ شباط المقبل، وهي تحدد سقفا لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة، الذي يجب ألا يتجاوز 1550 رأسا حربيا لدى كل طرف.