ترامب يصف بولتون: من أغبى الناس في واشنطن

الأناضول -

تساءل الرئيس الأمريكي: ألم يكن (بولتون) الشخص الذي تحدث بحماقة في تصريح متلفز عن "الحل الليبي" لوصف ما ستفعله الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية؟

هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مجددا الأحد، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، واصفا إياه بأنه "من الأشخاص الأغبى في واشنطن".وكتب ترامب في تغريدة، اليوم الأحد متسائلا: "ماذا يمكن لبولتون، وهو من الأشخاص الأغبى في واشنطن، أن يعرفه؟ ألم يكن الشخص الذي تحدث بحماقة في تصريح متلفز عن "الحل الليبي" لوصف ما ستفعله الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية؟".وتابع: "لدي الكثير من قصص بولتون الغبية الأخرى".وهذه ليست المرة الأولى التي يشن فيها ترامب هجوما شديد اللهجة على بولتون.فقد سبق أن قال عنه بأنه "كان أحد الأشخاص الأكثر غباء الذين عملت معهم في الحكومة، رجل متجهم وممل، لم يضف شيئا للأمن القومي سوى قوله هيا نذهب إلى الحرب، كما نشر بشكل غير قانوني الكثير من المعلومات السرية".ورد بولتون وقتها على تعليقاته واصفا إياها بـ "المراهقة، وغير الرئاسية"، وقال "لن أنزل إلى مستواه".ومؤخرا انتقد بولتون، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" ، قرار إدارة ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.ووصف القرار بالخطير ودعا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى التراجع عنه.