دورتموند يسقط على ميدانه بخماسية أمام شتوتغارت

الأناضول -

تلقى بوروسيا دورتموند خسارة مدوية أمام ضيفه شتوتغارت بعد سقوطه على ميدانه بخمسة أهداف لهدف، السبت، ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا".وجاء الشوط الأول من المباراة متكافئ بين الطرفين، وانتهى بنتيجة التعادل بهدفٍ لمثله، حيث تقدم شتوتغارت أولا من ركلة جزاء نفذها سيلاس وامانغيتوغا في الدقيقة 26، ثم عدل الأمريكي جيوفاني ريينا لدورتموند عند الدقيقة 39.وفي الشوط الثاني انهار دفاع دورتموند أمام ضغط شتوتغارت، الفريق الذي نجح في دك شباك أصحاب الأرض بثلاث أهداف متتالية حملت توقيع كل من، سيلاس وامانغيتوغا، وفيليب فوستر، وتانجوي كوليبالي، في الدقائق 53، 60، 63.ومع دخول المواجهة في وقتها البدل ضائع، عمق الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس جراح أصحاب الأرض بهدف خامس، أكد به الفوز الرابع لشتوتغارت في الدوري هذا الموسم.وبهذا ارتقى شتوتغارت إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى النقطة 17، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الخامس.وفي لقاء آخر جرى بنفس التوقيت، تغلب لايبزيغ على ضيفه فيردر بريمن بهدفين دون رد، ليصعد الفريق إلى صدارة الترتيب مؤقتًا بعد أن بات في رصيده 24 نقطة.