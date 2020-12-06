الجزائر.. استئناف الرحلات الجوية الداخلية بعد توقف 9 أشهر

الأناضول -

استؤنفت الرحلات الجوية الداخلية في الجزائر، الأحد، رسميا بعد توقفها منذ مارس/آذار الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا.ووفق مراسل الأناضول، فقد انطلقت عدة رحلات صباح الأحد من مطار "هواري بومدين" بالعاصمة الجزائر، كما حطت أخرى قادمة من مطارات مختلفة بالبلاد.وشملت الرحلات المستأنفة، رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، إضافة لشركة طيران "الطاسيلي" (فرع شركة المحروقات الحكومية سوناطراك).وقبل أيام، أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، استئناف الرحلات الداخلية بكامل مطارات جنوب البلاد (الصحراء)، و50 بالمائة بمطارات مدن الشمال، كمرحلة أولى.وتسبب وقف الملاحة الجوية في خسائر للخطوط الجوية الجزائرية، فاقت 38 مليار دينار (قرابة 300 مليون دولار) منذ مارس الماضي، وفق بيانات لوزارة النقل.ورغم استئناف الرحلات الجوية الداخلية، إلا أن السلطات الجزائرية لم تعلن بعد عن أي موعد لعودة الرحلات الدولية، واكتفت بنشر قائمة رحلات إجلاء جزائريين عالقين بعدة دول.وقال أمين أندلسي، المسؤول الإعلامي بالخطوط الجزائرية، للأناضول، إن الشركة ستنظم نحو 30 رحلة يوميا، نحو مختلف مناطق البلاد.بدوره، أفاد مسؤول الإعلام بشركة طيران "الطاسيلي"، كريم بحار، للأناضول، أن استئناف الرحلات الداخلية يتم عبر اتخاذ مختلف تدابير الوقاية الصحية.ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في الجزائر، 87.502، بينها 2.501 وفاة، و56.617 حالة تعاف.