ترامب: بايدن يعتزم إغلاق الولايات المتحدة لسنوات

الأناضول -

على خلفية فيروس كورونا، فيما شدد الرئيس الأمريكي عبر توتير على أن "ذلك لن يحدث"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن "المرشح الديمقراطي جو بايدن يعتزم إغلاق الولايات المتحدة لسنوات بسبب فيروس كورونا"، مؤكداً إن "ذلك لن يحدث".وكتب ترامب، عبر "تويتر"، أن "بايدن يريد إغلاق بلدنا.. ربما يريد فعل ذلك لسنوات.. إنه جنون".وتابع قائلاً "لن يكون هناك إغلاق.. عودة أمريكا العظمى قادمة".ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد غد الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، ويتنافس فيها ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، في مواجهة بايدن، نائب الرئيس السابق، مرشحا عن الحزب الديمقراطي.وحتى مساء السبت، تم تسجيل "9 ملايين و417 ألفا و856 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي المرض، إضافة إلى 236 ألفا و160 وفاة، وهو العدد الأعلى من الإصابات والوفيات على مستوى العالم"، بحسب موقع "ورلد ميتر" المتخصص برصد آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس حول العالم.