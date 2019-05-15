الترجي يتابع طريقه بثبات نحو المحافظة على لقبه والنجم يعود في سباق المنافسة على المركز الثاني

Mercredi 15 Mai 2019
وات - واصل الترجي الرياضي شق طريقه بثبات نحو المحافظة على لقبه بفوزه على ضيفه الملعب القابسي بثنائية نظيفة في مباراة مؤجلة اقيمت يوم الاربعاء على ملعب رادس لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة 11 عن طريق سعد بقير من ركلة حرة مباشرة قبل ان يضيف النيجيري جونيور لوكوزا الهدف الثاني من مسافة قريبة في الدقيقة 53.
ورفع ابناء المدرب معين الشعباني بعد هذا الانتصار السادس على التوالي في سباق البطولة رصيدهم الى 52 نقطة في الصدارة بفارق مريح عن اقرب ملاحقيه النجم الساحلي والنادي الصفاقسي اللذين يتقاسمان المركز الثاني بمجموع 43 نقطة في حين يبقى الملعب القابسي ضمن كوكبة الاندية المهددة بالنزول بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة في المرتبة الثانية عشرة على بعد نقطتين من جاره مستقبل قابس صاحب المركز الثالث عشر، اول المراكز المؤدية الى الرابطة المحترفة الثانية.
وفي ملعب العالية دون حضور الجمهور، انتزع النجم الساحلي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه النادي البنزرتي بعدما تغلب عليه بهدف دون رد من توقيع فراس بالعربي في الدقيقة 60.
والتحق فريق جوهرة الساحل بعد هذا الفوز الثاني على التوالي بالنادي الصفاقسي في المرتبة الثانية المؤهلة الى مسابقة رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم على بعد 9 نقاط من المتصدر الترجي الرياضي قبل الكلاسيكو الذي سيجمع بينهما يوم السبت القادم بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار الجولة الثانية والعشرين.
وفي المقابل، واصل النادي البنزرتي نزيف النقاط وسلسلة نتائجه السلبية بعدما تكبد خسارته السادسة على التوالي ليتوقف عداده عند 31 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع اتحاد بنقردان.
في ما يلي نتيجتا المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اللتين اقيمتا يوم الاربعاء :
الملعب الاولمبي برادس الترجي الرياضي 2 الملعب القابسي صفر
ملعب العالية النادي البنزرتي صفر النجم الساحلي 1
وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة 11 عن طريق سعد بقير من ركلة حرة مباشرة قبل ان يضيف النيجيري جونيور لوكوزا الهدف الثاني من مسافة قريبة في الدقيقة 53.
ورفع ابناء المدرب معين الشعباني بعد هذا الانتصار السادس على التوالي في سباق البطولة رصيدهم الى 52 نقطة في الصدارة بفارق مريح عن اقرب ملاحقيه النجم الساحلي والنادي الصفاقسي اللذين يتقاسمان المركز الثاني بمجموع 43 نقطة في حين يبقى الملعب القابسي ضمن كوكبة الاندية المهددة بالنزول بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة في المرتبة الثانية عشرة على بعد نقطتين من جاره مستقبل قابس صاحب المركز الثالث عشر، اول المراكز المؤدية الى الرابطة المحترفة الثانية.
وفي ملعب العالية دون حضور الجمهور، انتزع النجم الساحلي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه النادي البنزرتي بعدما تغلب عليه بهدف دون رد من توقيع فراس بالعربي في الدقيقة 60.
والتحق فريق جوهرة الساحل بعد هذا الفوز الثاني على التوالي بالنادي الصفاقسي في المرتبة الثانية المؤهلة الى مسابقة رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم على بعد 9 نقاط من المتصدر الترجي الرياضي قبل الكلاسيكو الذي سيجمع بينهما يوم السبت القادم بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار الجولة الثانية والعشرين.
وفي المقابل، واصل النادي البنزرتي نزيف النقاط وسلسلة نتائجه السلبية بعدما تكبد خسارته السادسة على التوالي ليتوقف عداده عند 31 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع اتحاد بنقردان.
في ما يلي نتيجتا المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اللتين اقيمتا يوم الاربعاء :
الملعب الاولمبي برادس الترجي الرياضي 2 الملعب القابسي صفر
ملعب العالية النادي البنزرتي صفر النجم الساحلي 1
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