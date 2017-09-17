''حماس'' تعلن حل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات عامة

Dimanche 17 Septembre 2017

وكالات - أصدرت "حماس" بياناً صباح اليوم الأحد، أعلنت فيه "حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق إلى القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا"ً.



وأعلنت "حماس" أيضاً في بيانها "الموافقةَ على إجراء الانتخابات العامة". وقالت إنها "على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ في إطار حوار تُشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقّعة على اتفاق 2011 كافة".



ووفق "بوابة الأهرام" الإخبارية، قالت الحركة: إن هذه الخطوة جاءت "استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، التي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصاً على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية".







Publié le:2017-09-17 09:17:46

