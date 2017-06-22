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كاس القارات - المنتخب الكامروني يكتفي بالتعادل مع استراليا 1-1

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - اكتفى المنتخب الكامروني بالتعادل اليوم الخميس امام نظيره الاسترالي بنتيجة 1-1 في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكاس القارات التي تستضيفها روسيا الى غاية 2 جويلية القادم.
وفرط المنتخب الكامروني ممثل قارة افريقيا في تقدمه بعد ان اهتدى اللاعب اندري فرانك زامبو الى افتتاح النتيجة في مطلع الدقيقة 45 الا ان المنتخب الاسترالي نجح في تعديل الكفة من ضربة جزاء عن طريق اللاعب مارك ميليغان في دق 60.

وفشل ابناء المدرب هوغو بروس في تجسيم المحاولات الكثيرة التي اتيحت لهم ليكتفى الكامرون بتعادل رفع به رصيده الى نقطة واحدة مقتسما المركز الثالث مع استرايا.
وتدور في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس بملعب كازان المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة الثانية بين منتخبي المانيا و الشيلي حيث يتقاسم المنتخبان المركز الاول للمجموعة ب3 نقاط لكل منهما.
ويتاهل صاحبا المركز الاول و الثاني لكل مجموعة الى الدور نصف النهائي



Publié le:2017-06-22 18:59:41

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