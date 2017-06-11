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في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يناشد رئيس الجمهورية بتعيين حافظ قايد السبسي خلفا له

Dimanche 11 Juin 2017
بــاب نــات - وقع المواطن ناصر ضحية الكاميرا الخفية الماسك التي تبث على قناة التاسعة.
وقد تّم استدعاء ناصر لنقل بضائع من أحد منازل المرسي الى منطقة الحمامات ليجد نفسه متهما بسرقة منزل ابنة رئيس الجمهورية المزيف.

وأمام تورط المواطن الناصر لم يجد حلا لورطته سوى الثناء على حركة نداء تونس ومديرها التنفيذي حافظ قايد السبسي.
وثّمن الناصر خصال المدير التنفيذي للنداء حافظ قايد السبسي مطالبا بتعيينه رئيسا للجمهورية خلفا للباجي قايد السبسي.
فيديو الجزء 1


فيديو الجزء 2

فيديو الجزء 3









Publié le:2017-06-11 23:23:34

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