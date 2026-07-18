الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تجدد الدعوة إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة

جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية.وأوضحت الوكالة، في منشور توعوي، أن من بين هذه الأجهزة الفرن الكهربائي وآلة غسل الملابس والمكنسة الكهربائية ومجفف الشعر والمكواة مشيرة إلى أن تأخير تشغيلها إلى ما بعد انتهاء فترة الذروة يساهم في تحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك.وأكدت أن اعتماد هذا السلوك، حتى وإن كان لفترة قصيرة، يساعد على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية ويعزز النجاعة الطاقية كما يساهم في الاقتصاد في استهلاك الكهرباء وهو ما ينعكس ايجابا على قيمة فاتورة الاستهلاك.وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الوكالة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وحث المواطنين على تبني ممارسات يومية أكثر كفاءة في استخدام الكهرباء لا سيما في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا وما يرافقها من ارتفاع ملحوظ في الطلب على الطاقة الكهربائية.