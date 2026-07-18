ولاية تطاوين : جلسة عمل حول الانقطاعات المتكرّرة للماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي بمختلف مناطق الجهة

-مثّلت إشكاليات التزوّد بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي بمختلف مناطق تطاوين ،والاضطرابات المتكرّرة خلال هذه الفترة محور جلسة عمل انعقدت الجمعة بمقر الولايةوأبرز رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتطاوين، أنّ ما تشهده الجهة من اضطرابات في التزود بالكهرباء يعود أساسا إلى إرتفاع الاستهلاك والاستعمال المكثف لعدد من التجهيزات الكهربائية ،وخاصة منها وحدات التكييف في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارةوأضاف أنّ الشركة تلجأ، عند الضرورة، إلى تخفيض الأحمال عبر قطع مؤقت للتيار الكهربائي بهدف المحافظة على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ومنع انهيار الشبكة الوطنية، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تفادي انقطاع شامل للكهرباء على مستوى البلادكما تولّت رئيسة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقديم مداخلة حول الإشكاليات والاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب والتدخلات المنجزة في الغرض، كما تطرقت إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه، باعتبار أنّ مختلف محطات الضخ والمعالجة والتوزيع تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات عند حدوث انقطاعات أو أعطاب كهربائيةوأكّد والي تطاوين، امير القابسي أنّ عدم وضوح الخطة الاتصالية ،وعدم الالتزام بما يتم نشره بالبلاغات يمسّ بمصداقية الإدارة المعنية لدى المواطن، داعيا إلى مزيد العناية بالجوانب التحسيسية لترشيد الاستهلاك، خاصة خلال أوقات الذروة،وشدّد على ضرورة ضبط برنامج واضح لكلّ عمليات قطع التزود بالتيار الكهربائي يسعى للحد من تواتر الانقطاعات وتخفيف العبء على المواطنين ،مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المؤسسات الحيوية الصحية والأمنية وغيرهاكما بين أنّ ما تم تسجيله خلال هذه الفترة يؤكد أهمية مزيد تعزيز التنسيق بين المصالح و الإدارات الجهوية ذات العلاقة،ومواصلة العمل على تأمين التزود بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب بجميع الوسائل اللوجستية والبشرية المتاحة خلال هذه الفترة الظرفية ،مع العمل بالتنسيق مع الجهات المركزية المعنية لوضع منهجية واضحة المعالم للتعامل مع مثل هذه الوضعيات ،وبحلول بديلة ومبتكرة لتذليل الصعوبات في إطار ضمان حق المواطن في الاستفادة من الخدمات