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تونس للطرقات السيارة تدعو الى ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 10:45 قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطرقات السيارة، إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي.

وحث بلاغ صادر، عن الشركة السواق ومرافقيهم على ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات، وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، مؤكدة على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تصاعد للدخان أوبداية حريق يتم التفطن إليها أثناء العبور


وتأتي هذه التوصيات والتدابير التوعوية في إطار مجهودات مشتركة متواصلة وتدخلات ميدانية يقوم بها أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان شركة " تونس للطرقات السيارة " بهدف التصدي السريع للحرائق وتأمين سلامة مستعملي الطريق، فضلاً عن حماية المحيط البيئي والثروة النباتية المحاذية لشبكة الطرقات السيارة عبر كامل تراب الجمهورية
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