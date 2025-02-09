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نهائي الملحق التاهيلي لنهائيات كاس امم افريقيا للرقبي ب15 لاعبا - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المغربي 12-26

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Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Février 2025 - 21:09 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للرقبي ب15 لاعبا امام نظيره المغربي 12-26 اليوم الاحد بمدينة الدار البيضاء في اطار نهائي الملحق التاهيلي لنهائيات كاس افريقيا للامم القادمة المؤهلة الى المونديال.

وكان المنتخب التونسي تصدر تصفيات التدارك للمجموعة الاولى في حين تصدر المنتخب المغربي تصفيات تدارك المجموعة الثانية.



وتستضيف العاصمة الاوغندية كامابلا خلال شهر جويلية المقبل نهائيات كاس امم افريقيا التي سيترشح في اعقابها بطل افريقيا مباشرة الى مونديال نسخة 2027 المقرر في استراليا في حين سيكون الوصيف مدعوا لخوض مسابقة كاس الامم لحجز تاشيرة عبوره الى المونديال
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