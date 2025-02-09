تونس/إيطاليا: مشروع "تانيت" يهدف إلى إنشاء مركز أبحاث لتبادل الخبرات ورفع تحدي التغيرات المناخية

(وات/ حوار درة بن عبد القادر)- أكد السفير الإيطالي بتونس "الكسندرو بروناس"، أن مجابهة التغيرات المناخية تشكل تحديا وطنيا ودوليا يجب رفعه من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي ومواجهة الجفاف ومشكلة ندرة المياه، ومن هنا تكمن أهمية مشروع "تانيت".



وسلط الدبلوماسي الإيطالي الضوء، في حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، على أهمية هذا المشروع القائم على ثلاثة ركائز.



ويتمثل الهدف الأول المخصص لهذا المشروع، وفق "الكسندرو بروناس"، في تحسين استخدام المياه غير التقليدية في الفلاحة، وذلك عبر تنشيط المحاصيل في المناطق المتضررة من الجفاف، والتي تصل مساحتها إلى ما يقارب من 12 ألف هكتار.وأضاف في هذا الصدد، أن هذا المشروع يستهدف إنشاء مركز مشترك للتدريب والأبحاث في القطاع الفلاحي، مما سيسمح بتطوير التقنيات الفلاحية وإدارة المياه.وأفاد أن هذا المركز البحثي سيكون ملتقى بين الخبرات والباحثين من البلدين، بغية إيجاد حلول مبتكرة من شانها المساعدة في العثور على بدائل لمعضلة الجفاف وندرة المياه.