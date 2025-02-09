السفير الإيطالي في تونس: ضرورة وضع إستراتيجية واسعة النطاق للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية

(وات/ حوار درة بن عبد القادر)-أكد السفير الإيطالي في تونس، الكسندرو بروناس، " أن التصدي للهجرة غير النظامية يمثل أحد التحديات الكبرى في عصرنا ولا يمكن لأي دولة أن تجابه هذه الظاهرة بمفردها".



وشدد السفير الإيطالي، في حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، على اهمية تكثيف التعاون لمكافحة المتاجرين بالبشر.



ويرى الدبلوماسي الإيطالي، أن مسألة الهجرة غير النظامية لا ينبغي أن تتم معالجتها من وجهة نظر أمنية فقط.وقال الكسندرو بروناس، في هذا السياق، انه لابد من وضع إستراتيجية واسعة النطاق لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الجانب الأمني ​​لا يزال مهما بالتأكيد، لكن يتعين العمل على زيادة الأطر القانونية المنظمة للهجرة.وذكر الدبلوماسي، في ذات السياق، بالجهود التي تبذلها الجمعية الوطنية الإيطالية لمقاولي البناء، التي أطلقت السنة الماضية مشروعا نموذجيا لتأمين تدريب نحو أربعين تونسيا.ويهدف نفس المشروع، اليوم، الذي يتم تمويله من خلال البرنامج الأوروبي "THAMM Plus"، وهو مقاربة شاملة لحوكمة الهجرات وتنقل اليد العاملة في إيطاليا وشمال إفريقيا، إلى تدريب 2000 عاملا تونسيا في قطاع البناء، حسب ما أوضح السفير.وأضاف أن المستفيدين من التدريب سيكونون قادرين بذلك على الظفر بعمل لائق وذو أجر جيد.ولفت السفير، إلى أن الجانب الثالث الذي تأخذه إيطاليا بعين الإعتبار في مكافحة الهجرة غير النظامية، يكمن في عدم جذب أفضل الكفاءات التونسية إلى الخارج، معتبرا أن تونس لها مصلحة في الحفاظ على كفاءاتها.ولهذا السبب، توفر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بحسب السفير، أربعة مشاريع، في أربعة مجالات، بتمويل يناهز 8 ملايين أورو، بغاية تكوين الكفاءات التي ستعمل في تونس لصالح المؤسسات المنتصبة فعلا في البلاد.وأشار الكسندرو بروناس، إلى أن التصدي للهجرة غير النظامية، لا يمكن أن ينجح إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وهي الفقر والتخلف، مؤكدا على إلزامية خلق الفرص في البلدان الأصلية للمهاجرين.وذكر الدبلوماسي الإيطالي، بإطلاق العديد من المبادرات، على غرار المؤتمر الدولي لروما حول "التنمية والهجرة"، الذي انعقد في روما خلال شهر جويلية 2023، والذي تمخض عنه مسار روما، بهدف تسليط الضوء على الالإرتباط بين جوانب التنمية وجوانب الهجرة، وإيجاد الحلول المناسبة.