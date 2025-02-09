مهرجان النقد العربي للثقافة والإبداع من 14 الى 16 فيفري بسوسة

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من المنتظر أن تنعقد الدورة الثانية من، مهرجان النقد العربي للثقافة والإبداع، الذي تنظمه جمعية التسامح للابداع الثقافي، من 14 الى 16 فيفري الجاري، بدار الثقافة أكودة بسوسة.



وأفادت، رئيسة الجمعية، ابتسام الخميري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الدورة تهدف الى تعزيز الحوار الثقافي بين الأجيال والشعوب من خلال التركيز على التسامح كقيمة محورية وبناء جسور التواصل بين مختلف الاطراف المساهمة في نشر ثقافة السلام والتفاهم.









وأبرزت أن الافتتاح سيتميز بمعرض تشكيلي تحت عنوان 'لأجل فلسطين'، اضافة الى تكريم الشاعر الراحل، فتحي ساسي، عبر عرض فيديو يوثق مسيرته.



وأضافت أن هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار 'التسامح في كتابات المرأة والكتابات الموجهة للطفل'، ستشهد مشاركة نخبة من الباحثين العرب من العراق والجزائر واليمن وسلطنة عمان وفلسطين والامارات العربية المتحدة.



وأوضحت أنه سيتم تسليط الضوء على قضايا هامة على غرار العنف في الكتابات النسائية وجدلية التسامح في أدب المرأة.



ويتضمن البرنامج، وفق ذات المتحدثة، ورشات عمل لتعليم مهارات الكتابة الإبداعية في مجالي القصة والشعر، ستكون موجهة لفئة الاطفال والشباب لتعزيز قدراتهم على التعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية تساهم في نشر قيم التسامح.



وسيتم، إلى جانب الجلسات العلمية، تقديم أمسيات شعرية وموسيقية وسهرات ثقافية تحت عنوان 'بالثقافة والتسامح ترتقي الشعوب'.

وأبرزت أن الافتتاح سيتميز بمعرض تشكيلي تحت عنوان 'لأجل فلسطين'، اضافة الى تكريم الشاعر الراحل، فتحي ساسي، عبر عرض فيديو يوثق مسيرته.وأضافت أن هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار 'التسامح في كتابات المرأة والكتابات الموجهة للطفل'، ستشهد مشاركة نخبة من الباحثين العرب من العراق والجزائر واليمن وسلطنة عمان وفلسطين والامارات العربية المتحدة.وأوضحت أنه سيتم تسليط الضوء على قضايا هامة على غرار العنف في الكتابات النسائية وجدلية التسامح في أدب المرأة.ويتضمن البرنامج، وفق ذات المتحدثة، ورشات عمل لتعليم مهارات الكتابة الإبداعية في مجالي القصة والشعر، ستكون موجهة لفئة الاطفال والشباب لتعزيز قدراتهم على التعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية تساهم في نشر قيم التسامح.وسيتم، إلى جانب الجلسات العلمية، تقديم أمسيات شعرية وموسيقية وسهرات ثقافية تحت عنوان 'بالثقافة والتسامح ترتقي الشعوب'.