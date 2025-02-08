السويسرية بليندا بنتشيتش تتوّج ببطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

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قلبت السويسرية بليندا بنتشيتش تأخرها بمجموعة لتهزم الأمريكية أشلي كروغر 4-6 و6-1 و6-1 لتفوز ببطولة أبوظبي المفتوحة للتنس اليوم السبت، محققة لقبها الأول منذ عودتها للمنافسات بعد الإنجاب.

وبعد فوزها بالمباراة التي استغرقت ساعتين و23 دقيقة، حققت بنتشيتش لقب بطولة لقب أبوظبي المفتوحة للمرة الثانية بعد تتويجها بطلة في 2023.

وبهذا تكلل اللاعبة السويسرية مشوارها الرائع في البطولة التي تشارك فيها ببطاقة دعوة والذي شهد فوزها في نصف النهائي على إيلينا ريباكينا المصنفة الأولى في البطولة وحاملة اللقب.





وحصدت بنتشيتش اللقب التاسع في منافسات الفردي في مسيرتها بعدما انتصرت في النهائي الأول الذي تخوضه من خسارتها مباراة لقب تشارلستون المفتوحة 2023 أمام التونسية أُنس جابر.