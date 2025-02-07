توزر: الفنون التشكيلية تضيء الجريد محور الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالجريد بمشاركة 13 بلدا

تنظم جمعية فنون الجريد تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر بداية من 7 وإلى غاية 9 فيفري النسخة العاشرة من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالجريد تحت شعار الفنون التشكيلية تضيء الجريد، وافتتح المهرجان بمعرض جماعي في ساحة المدرسة الابتدائية نهج الشابي بمشاركة 80 فنانا من 13 بلدا وفق رئيس الجمعية رازي الرويسي.



وضمن "محور الفنون التشكيلية تضيء الجريد" سعى المهرجان وفق مديره إلى تنفيذ عدة مشاريع بغاية تزيين المدينة واضفاء المسحة الجمالية من بينها زقاق الفنون الذي ينفذ خلال هذه الدورة عبر تزيين أزقة المدينة بالسناج المضيء واختيار شارع الخطباء المحاذي لجامع الفركوس وسط المدينة ليكون محور المشروع حيث علقت به السنانيج المضاءة وتزيينه بجدارية وتركيز أشجار زينة.



كما يؤثث الفنان عمر عياد معرضا خاصا في أحد الفضاءات السياحية بمدينة توزر، فضلا عن برمجة مجموعة من الندوات الفكرية التي تؤثث أيام المهرجان بإشراف أمين عام الفنانين التشكيليين ويحاضر فيها دكاترة في الاختصاص ويوفر المهرجان ورشات في عدة اختصاصات موجهة لهواة الفن التشكيلي من مختلف الأعمار ومشاركة جمعيات مختصة.ويشارك الفنان والأستاذ بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس عمر عياد بمعرض خاص هو المعرض الخاص الثالث بالنسبة إليه وفق ما ذكره لوات مضيفا أنه يهتم بالنسيج الفني حيث يقدم النسيج التقليدي بطابع فني تشكيلي من خلال اهتمامه بمجموعة من الرموز ذات البعد التراثي وإبراز خلفيتها في لوحات من النسيج التقليدي.ومن ضمن الرموز التي سعى هذا الفنان إلى إبرازها المعين وكذلك بعض العلامات والرموز ذات الجذور الأمازيغية التي تستعملها المرأة في الجنوب الشرقي في النسيج موضحا أن المعين يشير إلى الرحم أي التكاثر والبركة فضلا عن كونه يشير إلى العين باعتبارها أحد مقومات الجمال لدى المرأة الأمازيغية وعرض علاوة على ذلك منتجات فنية استعمل فيها سعف النخيل وألوان متنوعة.