القصرين:دار شباب حي الكرمة تطلق راديو واب "فرصة " لدعم المواهب الشبابية واثراء المشهد الإعلامي

تحت شعار " فرصتك في الإبداع كل يوم تزيد "، إفتتحت دار شباب حي الكرمة بمدينة القصرين اليوم الجمعة راديو واب " فرصة " وذلك بهدف توفير منصة فعّالة للتواصل والتعبير عن الشباب وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم في مجال التنشيط الاذاعي وتمكينهم من ايصال صوتهم فضلا عن تشجيعهم على الانخراط في قضايا مجتمعهم المحلي وتعزيز دورهم في المجتمع.



وتزامنا مع تدشين هذا المولود الاذاعي الجديد، تم تنظيم ملتقى محلي لاذاعات الواب بالجهة تخللته ورشات تكوين حية لفائدة ثلة من رواد دار شباب حي الكرمة ومن شباب اذاعات الواب حول كيفية إعداد وإنجاز برامج اذاعية وحول آليات المقابلة الاذاعية والمونتاج الاذاعي أشرف عليها إعلاميون مختصون وأصحاب تجربة في مجال التنشيط والتقديم الاذاعي بالجهة على غرار الإذاعة المحلية بالقصرين العمومية وإذاعة السيليوم أف أم الجمعياتية وراديو واب " أولا القصرين ".



وكشفت مديرة دار شباب حي الكرمة وهيبة قاسمي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن هذه التظاهرة الشبابية التنشيطية، الملتئمة كامل اليوم الجمعة ويوم غد السبت، بفضاء دار شباب حي الكرمة، تهدف الى صقل المواهب الشبابية في مجال التنشيط الاذاعي وتعليمهم آساسيات العمل الاذاعي واتاحة الفرصة أمامهم لانجاز مشاريع إعلامية رقمية مستقلة وانتاج محتوى متنوع خاص بهم".وبينت قاسمي بالمناسبة "أن دار شباب حي الكرمة المحدثة سنة 2019، خضعت مؤخرا إلى أشغال تهيئة كما تم دعمهما بتجهيزات عصرية متنوعة شملت عدة مجالات واختصاصات، بكلفة جملية قدرت ب254 ألفا و980 دينارا في إطار برنامج " معا " الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي تم في إطاره بعث نوادي جديدة منها راديو واب " فرصة " الذي تم تدشينه اليوم مع نادي موسيقى مجهز بالآلات الموسيقية اللازمة وقاعة خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة وقاعة إجتماعات وأخرى للإعلامية وال "غايمينغ " تم تجهيزها بما يلزم من حواسيب الى جانب قاعة رياضة مجهزة بالكامل.ومن جهته، أكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقصرين بلقاسم خير الدين في تصريح لوكالة "وات" أن راديو واب " فرصة " سيكون فرصة حقيقية لشباب مدينة القصرين للتعبير عن أصواتهم ومنارة للتعبير الحرّ وفضاء لتطوير مهاراتهم في مجال العمل الاذاعي وابراز مواهبهم وتوسيع شبكة معارفهم.ولفت المسؤول الجهوي إلى أنه بعد إفتتاح المولود الاذاعي الجديد " فرصة " أصبح لولاية القصرين 3 مؤسسات شبابية من الجيل الثاني بها راديو واب في انتظار تعميم هذه التجربة الرائدة على بقية دور الشباب بالولاية.ومن جانبها، ذكرت رئيسة مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين، بسمة عجلاني في تصريح ل" وات"، أن مؤسسات الشباب بصدد تطبيق إستراتيجية الوزارة التي تعمل على تعميم اذاعات الواب في دور الشباب لاسيما دور شباب الجيل الثاني على غرار دار شباب حي الكرمة ودار شباب معتمدية تالة، مشيرة إلى أن ولاية القصرين تتوفر على 18 مؤسسة شبابية ( دور الشباب القارة والمتنقلة، المركبات الشبابية ، مراكز الإقامة ، وحدة تنشيط الأحياء) ومن المؤمل أن يتم قريبا التدخل في دوري شباب معتمديتي ماجل بلعباس وجدليان وتحويلها الى مؤسستين من الجيل الثاني.وفي تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء عبر عدد من رواد دار شباب حي الكرمة عن بالغ فرحتهم بمولودهم الاذاعي الجديد " فرصة "، وأكدوا حرصهم على حسن استغلاله لايصال صوتهم وصوت كل الشباب في جميع أنحاء الجهة.