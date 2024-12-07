البطولة الافريقية لكرة اليد سيدات: المنتخب الأنغولي يحرز اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه
توّج المنتخب الأنغولي لكرة اليد سيدات بالبطولة الافريقية للمرة السادسة عشرة في تاريخه، اثر فوزه اليوم السبت بكنشاسا على منتخب السينغال بنتيجة 27 - 18 في لقاء الدور النهائي.
وكان المنتخب التونسي قد أحرز في وقت سابق المركز الثالث بفوزه في المباراة الترتيبة على نظيره المصري بنتيجة 25 - 22 .
وضمن أصحاب المراتب الأربع الأولى (أنغولا - السينغال - تونس - مصر) مشاركتهم في بطولة العالم التي ستقام العام المقبل بألمانيا وهولندا.
وكان المنتخب التونسي قد أحرز في وقت سابق المركز الثالث بفوزه في المباراة الترتيبة على نظيره المصري بنتيجة 25 - 22 .
وضمن أصحاب المراتب الأربع الأولى (أنغولا - السينغال - تونس - مصر) مشاركتهم في بطولة العالم التي ستقام العام المقبل بألمانيا وهولندا.
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