البطولة الافريقية لكرة اليد سيدات: المنتخب الأنغولي يحرز اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه

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توّج المنتخب الأنغولي لكرة اليد سيدات بالبطولة الافريقية للمرة السادسة عشرة في تاريخه، اثر فوزه اليوم السبت بكنشاسا على منتخب السينغال بنتيجة 27 - 18 في لقاء الدور النهائي.

وكان المنتخب التونسي قد أحرز في وقت سابق المركز الثالث بفوزه في المباراة الترتيبة على نظيره المصري بنتيجة 25 - 22 .

وضمن أصحاب المراتب الأربع الأولى (أنغولا - السينغال - تونس - مصر) مشاركتهم في بطولة العالم التي ستقام العام المقبل بألمانيا وهولندا.

