القبض على إمرأتين تكفيريتين بنابل وعلى تكفيري بسيدي بوزيد (الحرس الوطني)

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أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن وحدات منطقة الحرس الوطني بنابل، تمكنت بمشاركة وحدات تابعة للإقليم، من إلقاء القبض على إمرأتين تكفيريتين، ملاحقتان بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكومتان بعقوبة بالسجن لمدة 11 سنة.



وأوردت الإدارة العامة في البلاغ ذاته، أن وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادرة في شأنه أحكام سجنية.





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وأكدت أنه تمت إحالة الموقوفين الثلاثة على ذمة وحدات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، داعية المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية، والإبلاغ عن أية معلومات مشبوهة، على الرقم 71860135 لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.



