النفطي يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لقطر ويؤكّد على عراقة العلاقات الثنائية
أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لدى مشاركته أمس في فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني لدولة قطر على عراقة العلاقات بين البلدين ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وحضر فعاليات العيد الوطني القطري إلى جانب وزير الشؤون الخارجية كلّ من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وعز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير الصحة مصطفى الفرجاني و مفتي الجمهورية هشام بن محمود والمستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام.
وحضر فعاليات العيد الوطني القطري إلى جانب وزير الشؤون الخارجية كلّ من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وعز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير الصحة مصطفى الفرجاني و مفتي الجمهورية هشام بن محمود والمستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام.
وأبرز الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة ،وفق بلاغ للخارجية، نقل فيها تهاني رئيس الجمهورية قيس سعيّد لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشّعب القطري الشّقيق ، الحركية الإيجابية التي تشهدها مختلف مجالات التعاون الثنائي، معربا عن تطلّعه إلى مزيد تنويعها وإثرائها لتشمل مجالات جديدة واعدة
كما أشاد بمسيرة النماء والتحديث التي تشهدها دولة قطر تعزيزا لرصيد نجاحاتها في شتّى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكّد الوزير تطلّعه إلى عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية لمزيد توثيق التعاون المتعدّد الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مبرزا أهمية مزيد تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة.
وفي هذا الجانب ذكّر مجدّدا بموقف تونس الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم ولاسيّما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريف.
من جهته ثمن سفير دولة قطر زايد بن سعيد الخيارين مستوى العلاقات الأخويّة القائمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما أكّد حرص بلاده على مزيد توثيق العلاقات المتميّزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
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