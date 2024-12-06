النفطي يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لقطر ويؤكّد على عراقة العلاقات الثنائية

وأبرز الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة ،وفق بلاغ للخارجية، نقل فيها تهاني رئيس الجمهورية قيس سعيّد لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشّعب القطري الشّقيق ، الحركية الإيجابية التي تشهدها مختلف مجالات التعاون الثنائي، معربا عن تطلّعه إلى مزيد تنويعها وإثرائها لتشمل مجالات جديدة واعدةكما أشاد بمسيرة النماء والتحديث التي تشهدها دولة قطر تعزيزا لرصيد نجاحاتها في شتّى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.وأكّد الوزير تطلّعه إلى عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية لمزيد توثيق التعاون المتعدّد الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مبرزا أهمية مزيد تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة.وفي هذا الجانب ذكّر مجدّدا بموقف تونس الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم ولاسيّما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريف.من جهته ثمن سفير دولة قطر زايد بن سعيد الخيارين مستوى العلاقات الأخويّة القائمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.كما أكّد حرص بلاده على مزيد توثيق العلاقات المتميّزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.