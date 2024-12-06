بطولة أستراليا المفتوحة: اللجنة المنظمة تعلن مشاركة كيريوس وبنتشيتش بعد غياب طويل

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس مشاركة كل من الأسترالي نيك كيريوس وصيف بطل ويمبلدون السابق والسويسرية بليندا بنتشيتش الفائزة بالميدالية الذهبية في الفردي بأولمبياد طوكيو.

وأفادت اللجنة المنظمة في بيان اليوم الجمعة أن كيريوس وبنتشيتش من بين ستة رجال وست سيدات سيشاركون باستخدام التصنيف المحمي وسيدخلون قرعة البطولة الرئيسية.

وستكون هذه المشاركة هي الأولى التي يظهر فيها الثنائي كيريوس وبنتشيتش في إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد غياب طويل.

ولم يخض كيريوس أي بطولة كبرى منذ عام 2022 بسبب إصابات في الركبة والقدم والمعصم فيما ستعود بنتشيتش للمشاركة بعد غياب لأسباب خاصة.



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وسيكون الإيطالي يانيك سينر والبيلاروسية أرينا سبالينكا، متصدرا التصنيف العالمي للرجال والسيدات، الأعلى تصنيفا في بطولة أستراليا المفتوحة بينما يتطلع الصربي نوفاك جوكوفيتش، الحاصل على (24) لقبا في البطولات الأربع الكبرى، للفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الحادية عشرة لتعزيز رقمه القياسي.