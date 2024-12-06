مدنين: الاقتصار على بطاح واحد خصص لنقل التلاميذ والحالات الاستعجالية بين الجرف وجربة اجيم بسبب هبوب الرياح القوية

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وضعت مصلحة بطاحات جزيرة جربة بطاحا واحدا، خصصته لتامين تنقل التلاميذ والحالات الاستعجالية، من الجرف الى جربة اجيم والعودة بهم، وذلك بعد ان توقفت البطاحات منذ الساعة الواحدة من ظهر يوم امس الخميس حتى السادسة من صباح اليوم الجمعة، بسبب هبوب رياح قوية اثرت على حركة سير البطاحات، وفق رئيس مصلحة الاستغلال صالح السياري.



واوضح السياري في تصريح لصحفية "وات" ان بطاحا واحدا يعمل حاليا مع مضاعفة العنصر البشري المؤمن لخدمته لضمان سلامة المتنقلين، واشار الى ان قرار استئناف العمل اليوم ببطاح واحد جاء من اجل تامين نقل التلاميذ ذهابا وايابا او الحالات الاستعجالية، اما بالنسبة للمسافرين العاديين، فيتطلب توجههم لاستعمال البطاحات في العبور من والي جزيرة جربة مدة انتظار طويلة، حسب قوله.

ودعا الى استعمال الطريق الرومانية ربحا للوقت، في انتظار تحسن الاحوال الجوية لاستئناف البطاحات حركتها العادية وعودتها كليا الى العمل باكثر عدد من الاسطول او توقفها بعد تامين عودة التلاميذ في حال تواصل هبوب الرياح القوية، التي ميزت العوامل المناخية لهذا اليوم ويوم امس حسب السياري.