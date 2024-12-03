سباق إسبانيا للدراجات يبدأ من إيطاليا في 2025

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قال منظمو سباق إسبانيا للدراجات امس الاثنين إن السباق سيبدأ في إيطاليا لأول مرة العام المقبل قبل انطلاق النسخة 90. وسيبدأ السباق في 23 أوت في منطقة بيدمونت، التي استضافت المراحل الثلاث الأولى من سباق إيطاليا هذا العام إضافة إلى مرحلة من سباق فرنسا الأخير، لتصبح تورينو ثاني مدينة تستضيف مراحل في السباقات الثلاثة الكبرى.

وستبدأ المرحلة الأولى في تورينو وتنتهي في نوفارا مع انتقال المرحلة الثانية إلى ألبا وتتوج بنهاية جبلية في ليموني بيمونتي.

وتتضمن المرحلة الثالثة صعود منطقة إيسيليو وتغطية المسافة بين سان موريتسيو كانافيزي وشيريس في حين تبدأ المرحلة الرابعة في سوسا قبل عودة السباق إلى إسبانيا.

وستكون نسخة العام المقبل من سباق إسبانيا هي النسخة السادسة من السباق التي تنطلق من خارج البلاد. وستبدأ نسخة 2026 في موناكو.