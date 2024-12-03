Babnet

سباق إسبانيا للدراجات يبدأ من إيطاليا في 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674ec2c8be5ef6.64342954_oepjlmnkfhqig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Decembre 2024 - 09:34 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال منظمو سباق إسبانيا للدراجات امس الاثنين إن السباق سيبدأ في إيطاليا لأول مرة العام المقبل قبل انطلاق النسخة 90. وسيبدأ السباق في 23 أوت في منطقة بيدمونت، التي استضافت المراحل الثلاث الأولى من سباق إيطاليا هذا العام إضافة إلى مرحلة من سباق فرنسا الأخير، لتصبح تورينو ثاني مدينة تستضيف مراحل في السباقات الثلاثة الكبرى.
وستبدأ المرحلة الأولى في تورينو وتنتهي في نوفارا مع انتقال المرحلة الثانية إلى ألبا وتتوج بنهاية جبلية في ليموني بيمونتي.
وتتضمن المرحلة الثالثة صعود منطقة إيسيليو وتغطية المسافة بين سان موريتسيو كانافيزي وشيريس في حين تبدأ المرحلة الرابعة في سوسا قبل عودة السباق إلى إسبانيا.
وستكون نسخة العام المقبل من سباق إسبانيا هي النسخة السادسة من السباق التي تنطلق من خارج البلاد. وستبدأ نسخة 2026 في موناكو.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298553


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*