وحدات الحرس الوطني بقرمبالية تحتفظ ب 3 أجانب وتحجز كمية من الأدوية التونسية المهربة

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تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بقرمبالية (ولاية نابل) من ضبط 3 أجانب متورطين في تهريب وتخزين أدوية مدعمة بطريقة غير قانونية، حسب بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني.



وأفاد البلاغ أنّ عمليّة أمنية دقيقة أسفرت عن حجز كمية من الأدوية التونسية المعدة للتهريب، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المدعمة الموجهة للاستخدام الطبي المحلي، وتبين أن هذه الأدوية كانت معدة للترويج خارج الأطر القانونية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.





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وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.



ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي نشاطات مشبوهة تهدد الاقتصاد الوطني أو صحة المواطنين





