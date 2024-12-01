سليانة: نتائج قرعة التناوب على عضوية ورئاسة المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية

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احتضن المركب الثقافي بسليانة الجنوبية، اليوم الأحد، قرعة التناوب على عضوية ورئاسة المجلس الجهوي، والتداول على رئاسة المجالس المحلية، بحضور عدل تنفيذ وأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة وأعضاء المجالس المحلية.



وتميّزت التركيبة الجديدة للمجلس الجهوي بالاعتماد على التوافقات في اختيار الأعضاء باستثناء رئيس المجلس الذي صعد عبر آليّة القرعة، كما تم أيضا اختيار رؤساء كلّ المجالس المحليّة بالجهة عبر التوافق، وفي ما يلي النتائج:





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* رؤساء المجالس المحليّة الجدد

الروحية: محمد علي الزنايدي (توافق)

مكثر: أحمد الدبوسي (توافق)

كسرى: عبد الكريم العسكري (توافق)

سليانة الجنوبية: مختار الواعري (توافق)

سليانة الشمالية: بوجمعة بلقاسم (توافق)

العروسة: سامي الفرشيشي(توافق)

قعفور: عبد السلام الوسلاتي (توافق)

بوعرادة: فيصل النفاتي(توافق)

برقو: شكري ساسي (توافق)

الكريب:فاضل الشنوفي(توافق)

بورويس: عبد الكريم الورفلي (توافق).



* أعضاء المجلس الجهوي الجدد (11 عضوا): صعود الرئيس بالقرعة وباقي الأعضاء بالتوافق

طارق الرزقي: رئيس (عضو المجلس المحلي بورويس)

منجي الطوايبي (عضو عن المجلس المحلي الروحية)

فتحي الزغلامي (عضو عن المجلس المحلي الكريب)

عبد السلام الرياحي(عضو عن المجلس المحلي ببرقو)

مجدي العرفاوي (عضو عن المجلس المحلي بوعرادة)

وائل السليتي (المجلس المحلي قعفور)

سامي الزكراوي(عضو المجلس المحلي سليانة الشمالية)

علي الخضراوي (عضو المجلس المحلي كسرى)

كمال الوسلاتي (عضو المجلس المحلي العروسة)

هيثم الزاهي (عضو عن المجلس المحلي مكثر)

الصحبي غرس الله (عضو عن المجلس المحلي سليانة الجنوبية).

من جهتها، أكدت المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة، عهد بالحاج عمر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية، والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بولاية سليانة تمت في ظروف طيبة.

يذكر أن ولاية سليانة تعد 95 عضوا موزعين على كافة المجالس المحلية وعددها 11 مجلسا.